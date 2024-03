Il tris di Cortona Comics. Clara e Achille Lauro: ancora star dopo Alfa

di Laura Lucente

Achille Lauro e Clara Soccini saranno le altre star ospiti dell’edizione 2024 del Comics. Manca, ad onor del vero, solo l’ufficialità da parte degli organizzatori, che dovrebbe, però, arrivare a brevissimo, anche perché proprio oggi si aprono anche le prevendite per partecipare all’evento in programma il prossimo 30 maggio allo stadio Santi Tiezzi di Camucia (costo 30 euro acquistabili online su Ticketone o presso Sviluppo). Il primo cantante svelato al pubblico nei giorni scorsi è una vecchia conoscenza , la nuova promessa della musica Alfa, reduce da un Sanremo brillante, che ha saputo unire le generazioni cantando con Roberto Vecchioni "Sogna, ragazzo, sogna".

A lui si affiancherà un’altrettanta promessa della musica e della recitazione, anche lei reduce da Sanremo con il brano "Diamanti Grezzi". Clara Soncini è nota al pubblico grazie anche alla fortunatissima serie "Mare Fuori" in cui ha interpretato Giulia, in arte Crazy J. Il trampolino di lancio riguardante la sua carriera musicale arriva proprio durante il corso della serie, prestando la voce al brano Origami all’alba, premiato con tre dischi di platino. Poi l’affermazione a Sanremo Giovani che gli consegnano il pass per partecipare all’edizione 2024. L’eccentrico e conosciutissimo cantautore e rapper Achille Lauro è ormai sulla cresta dell’onda da qualche anno. La sua consacrazione al grande pubblico arriva sempre dal palcoscenico di Sanremo sin dal 2019 con il brano inedito Rolls Royce. Tornerà a Sanremo anche nel 2020 e nel 2022.

Il festival del fumetto, alla sua seconda edizione, sfodera dunque un tris da capogiro che attrarrà un pubblico giovanissimo e tante famiglie pronti a gustarsi l’appuntamento musicale che sta diventando l’evento di punta della kermesse cortonese. Ma Comics, organizzata con abnegazione dalla Sviluppo insieme all’associazione Culturale Minotauro, e il supporto locale dell’associazione Cautha, è anche molto di più. La manifestazione dedicata al fumetto e ai suoi protagonisti partirà dal 25 maggio, fino al 2 giugno. Due i weekend tematici: il primo dedicato al genere umoristico e fantasy, mentre il secondo avrà come titolo "Eroi e Supereroi". Il premio Jac d’oro, dedicato a Jacovitti, verrà conferito a Fabio Celoni, poliedrico autore che, con le sue opere, tra cui il bellissimo Totò a fumetti, ha conquistato e appassionato pubblico e critica. Altri nomi Elena Casagrande, Carmine Di Giandomenico e Stefano Raffaele, Charles Vess, fumettista e illustratore di fama mondiale.