Il trio Gipsy Friends apre il cartellone di Montevarchi Musica

A Montevarchi tutto è pronto per l’avvio della rassegna di musica classica promossa dall’associazione "Montevarchi Musica" e dalla Parrocchia di San Lorenzo, con la direzione artistica del maestro Primo Oliva. I concerti si terranno all’interno del centro pastorale Guido Guerra in via dei Mille, a due passi dal centro storico. Oggi alle 16,30 primo appuntamento col trio Gipsy Friends e Michele Menardi Noguera al flauto, Federico Briasco e Giulio Granero alla chitarra. Il programma proseguirà il 12 novembre con il duo pianistico a quattro mani Calvani-Capitelli e il 26 novembre con il concerto lirico di Giulia Filippi, soprano e Roberto Mingarini al pianoforte. Due gli appuntamenti a dicembre. Il 3 si terrà un concerto di giovani pianisti, il 17 il tradizionale Concerto di Natale con Damiano Isola al violino, Martino Tazzari al violoncello e Ruggiero Fiorella al pianoforte. I concerti proseguiranno anche a nei primi mesi del 2024 e si concluderanno il 14 aprile con il Satorduo. Sul palco Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra. Il cartellone è stato predisposto grazie all’aiuto di una serie di sponsor e all’appoggio di Don Claudio Brandi della Parrocchia della Collegiata, che ha messo a disposizione il Centro Pastorale, dove un tempo sorgeva l’ex cinema Guido Guerra. Grande regista del festival il maestro Primo Oliva.