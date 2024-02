Il tour di "CortoNarrando". Dal Signorelli ai luoghi simbolo insieme ai Ciceroni a sorpresa

di Laura Lucente

Rendere accessibili luoghi d’interesse storico e artistico ai propri concittadini in modo da favorire la diffusione di cultura e conoscenza del proprio territorio. Il progetto "CortoNarrando - Turista a Km Zero" è al via. L’iniziativa progettata dall’Amministrazione comunale è attuata da Together in Tuscany con la collaborazione di Unicoop Firenze, Confesercenti, Assoturismo e Federagit. Oggi alle 15 è in programma il primo dei 6 appuntamenti in calendario. Si parte con un fiore all’occhiello della città, la visita del teatro Signorelli . Progettato da Carlo Gatteschi nel 1854 che è sede ormai da oltre un secolo e mezzo di importanti manifestazioni culturali e teatrali. Le visite sono curate da guide professioniste (prenotazione all’infopoint di piazza Signorelli o su piattaforma on line: togethertuscany.com/tour/. I soci Coop hanno una tariffa agevolata). Ad ogni appuntamento ci sarà la presenza anche di "Ciceroni a sorpresa" che affiancheranno le guide animando la presentazione, Oggi toccherà a Mario Aimi attuale presidente dell’Accademia degli Arditi proprietaria del teatro cittadino e all’architetto Pietro Matracchi coautore del volume dedicato alla storia del Teatro Signorelli scritto insieme a Patrizia Rocchini ed Eleonora Sandrelli. Hanno già dato la loro adesione per gli altri incontri studiosi del calibro di Paolo Giulierini, Liletta Fornasari e Ada Salvi.

Le visite guidate comprendono degustazioni conclusive a base dei prodotti tipici locali, offerti dalla rete di imprese di Confesercenti. "La nostra associazione di categoria ha condiviso ben volentieri l’idea progettuale, quando ci è stata proposta", conferma Lucio Gori di Confesercenti. "Portare i cortonesi, più in generale gli abitanti della Valdichiana alla scoperta di luoghi meno conosciuti ma di grande interesse, unendovi la possibilità di conoscere o apprezzare ancor di più prodotti, produttori, botteghe o ristoranti di volta in volta coinvolti". I prossimi appuntamenti in programma toccheranno: il 2 marzo la chiesa di Sant’Angelo a Metelliano, il sabato successivo a Santa Maria Nuova, per poi proseguire a villa Sandrelli il 16 marzo, sabato 23 marzo con la chiesa di Santa Maria delle Grazie al Calcinaio e concludersi il 30 marzo con il tour dei simulacri delle chiese cortonesi.