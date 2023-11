Il tariffario della sanità. I prezzi dell’intramoenia

di Luca Amodio

AREZZO

Visita cardiologica? Dai 65 euro ai 180 euro, con elettrocardiogramma. Per una visita allergologica, con tanto di test, possono servire anche 200 euro per un check; mentre per le ecografie si va, su per giù, dai 70 euro per tiroidi e testicoli ai 130 euro per quelle transrettali. E così via, all’intramurale funziona così: la salute è un diritto, certo, ma ha anche un costo. Una "scelta" quasi obbligata d’altra parte per chi bussando al Cup si ritrova davanti alle richieste firmate dal suo medico tempi di attesa troppo lunghi. Le alternative, se si così si possono chiamare, sono due: o rivolgersi a strutture private oppure, se si preferisce rimanere dentro l’ospedale, c’è l’Intramoenia. A questo punto i tempi di attesa sono drasticamente ridotti: basta pagare qualcosa di più rispetto al ticket per saltare la fila. Per i non avvezzi, alll’intramoenia, i medici dell’ospedale dismettono la loro casacca da dipendente pubblico ed esercitano la loro professione come liberi professionisti, dopo l’orario di lavoro. Anche al nostro San Donato c’è un tariffario (disponibile on line), professionista per professionista, ambito per ambito, prestazione per prestazione. Partendo dalla cardiologia, per una (prima) visita con ecocardiogramma si va dai 65 euro fino ai 170 con il primario; tariffa che scende per le visite successive, cioè di controllo, mentre lievita se servono altre analisi come l’ecocardio. Come accennato, la differenza tra prezzo e prezzo sta nel professionista da cui si vuol far visitare, ognuno con il suo compenso: ma questo alla fine è anche un vantaggio dell’intramoenia perché permette ai pazienti di scegliere a quale medico affidarsi. Andiamo avanti, reparto dermatologia: 100 euro per una visita, 250 se a domicilio, 150 per una biopsia cutanea. Per gli interventi, in linea generale, si va dai 200 euro agli oltre 300; mentre per una visita allergologica servono 100 euro ma altri 100 per i patch test e 50 per i prick test.

Se si hanno problemi gastroenterologici c’è da sborsare 100 euro per una visita, 130 con ecografia addominale; 100120 euro per una visita neurologica, 200 con relazione, 300 se questa serve per fini legali. All’ortopedia si va dai 100 ai 150 euro per una visita, dai 40 agli 80 per un infiltrazione; dai 30 ai 60 per una medicazione fino ai 200 se serve una certificazione medico legale. Capitolo ginecologia: anche 70 euro per una visita, tariffa che aumenta se serve anche un’ecografia, un pap test o polipectomia fino a oltre 150 euro. Se poi serve una vulvoscopia occorrono circa 90 euro; 100 per un’ecografia transvaginale o mammaria. Tutt’altre tariffe per tutto il mondo della fecondazione assistita: le prestazioni, oltre alla consulenza che costa 200 euro, arrivano anche ai 3000 euro per una fecondazione in vitro con donazione di gameti maschili, o più di 5000 se invece avviene da donazione di ovociti. L’urologia, per concludere. Una visita può costare anche 150 euro se serve un’ecografia, 100 euro il costo di una consulenza andrologica invece. Per gli esami si va dai 70 euro dell’uroflussometria fino ai 200 della cistoscopia; mentre per gli interventi si arriva anche a 450 euro per una frenulotomia e 850 per una circoncisione.