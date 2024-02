Il soldatino di stagno, Cappuccetto Rosso e il Lupo ri-cucito

Sono tante e per tutti i gusti le stagioni teatrali dedicate ai più piccoli. Come "Uomini delle Stelle" al Teatro Dovizi di Bibbiena, curata da Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo onlus in collaborazione con il Comune che ha riservato quest’anno tante novità e spettacoli inediti per il pubblico casentinese. Ecco che adesso arriva un grande classico della fiaba, e che è diventato uno degli spettacoli più apprezzati di Nata Teatro. Oggi domenica 18 febbraio alle 16.30, va in scena Il soldatino di stagno, con Giorgio Castagna e musica dal vivo di Lorenzo Bachini, regia di Marco Zoppello. La storia la conosciamo tutti: lui, un soldatino di stagno senza una gamba e lei, la splendida ballerina del carillon; tra di loro, un grande sentimento nato su un castello di carta, nella stanza da gioco di un bimbo e a dividerli, un sacco di disavventure, tra cui ragazzacci di strada, tanta acqua, un enorme pesce, topi e tombini. Un originale adattamento dello Schiaccianoci di Cajkovskij e ispirata alla fiaba di Hans Christian Andersen, narrato con la musica eseguita dal vivo.

Tutto pronto al Teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino per l’inizio della rassegna dedicata al Teatro Ragazzi: tre appuntamenti domenicali, da febbraio ad aprile, dedicati ai bambini dai sette anni. Il cartellone si apre oggi alle 17, con Fontemaggiore Centro di Produzione Teatrale e lo spettacolo "Sogno": che mette in evidenza gli aspetti magici della commedia shakespeariana e la contraddittorietà di situazioni ed emozioni vissute dai protagonisti, affrontate in modo leggero e divertente.

Sempre oggi alle 16 al teatro Moderno di Tegoleto arriva il Teatro per bambini con una mini rassegna a loro dedicata. Si comincia con la Compagnia Teatrale 2 di Noi di Sansepolcro che porterà in scena "Cappuccetto Rosso e il Lupo ri-cucito", per la regia di Antonella Olivieri.