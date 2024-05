Il Roseto della Musica. È di scena il Festival internazionale

L’Associazione Culturale Dima Arezzo presenta l’IX° Festival Internazionale Il Roseto della Musica 2024. In arrivo masterclass e concerti nella Val d’Ambra aretina dal 13 al 20 luglio. L’evento si svolge in collaborazione con Comune di Bucine, Associazione Eva con Eva Onlus, Patto Beni Comune di Bucine. In arrivo una full immersion in musica, cultura e natura tra chitarra, flauto, pianoforte, musica da camera, ensemble, orchestra e soundLab musica e nuove tecnologie.

Il festival si svolgerà dal 13 al 20 luglio al Centro Interculturale "Don Giuseppe Torelli" di San Pancrazio, nel Comune di Bucine. Le masterclass si rivolgono a musicisti di formazione classica che desiderano approfondire i loro repertori, solistici o di musica da camera.

Le lezioni saranno tenute in italiano, francese, inglese e spagnolo. I corsi di perfezionamento inizieranno il 13 luglio con arrivi al pomeriggio, e termineranno la mattina del 20 con le partenze.

In programma lezioni giornaliere individuali e d’ensemble per tutti gli iscritti partecipanti. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni al Roseto della Musica: www.dimamusicarezzo