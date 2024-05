Il presidente provinciale Confartigianato carrozzieri "La legge 124/2017 è garanzia di equilibrio tra la concorrenza del mercato e la tutela dei cittadini”

Arezzo, 3 maggio 2024 – I carrozzieri di Confartigianato della provincia di Arezzo ancora mobilitati per difendere non soltanto i loro diritti, ma anche quelli dei cittadini-automobilisti.

“Nonostante l’impegno sindacale della Confederazione di normalizzare i rapporti con le Compagnie Assicurative anche attraverso progettualità innovative come la piattaforma Repair (recentemente presentata con successo ad Arezzo) – dichiara Michele Pannacci, Presidente provinciale di Confartigianato Carrozzieri – riscontriamo giornalmente da parte di svariate agenzie assicurative il tentativo di distorcere quanto previsto dalla legge sopra richiamata ed indurre gli automobilisti a pratiche di canalizzazione del veicolo scorrette e non rispettose della propria volontà.

Ci teniamo a ribadire, fino alla noia, – prosegue Pannacci – che la legge 124/2017, posta a tutela della libera concorrenza tra le imprese di carrozzeria e degli automobilisti rispetto alle Compagnie di Assicurazione, che il cittadino-automobilista, in caso di incidente, può rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia senza che vengano applicate sanzioni e/o franchigie.

Non siamo più disposti – conclude Pannacci – a tollerare pratiche scorrette o comunicazioni non rispettose della Legge che alterano il mercato, mettono in difficoltà i nostri imprenditori e non tutelano adeguatamente la volontà dei nostri clienti“.