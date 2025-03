Il piano di sviluppo e i numeri. Vannetti: "Passioni, poi l’arte. OroArezzo e i grandi spettacoli"

"Passioni in Fiera sarà una grande festa per le famiglie, classica e innovativa finestra sul mondo dell’hobbistica e del tempo libero, oltre che del benessere e del collezionismo, sotto tutti i punti di vista, sia produttivo che di prospettiva". L’importante e sempre innovativo evento fieristico sarà celebrato in Arezzo Fiere e Congressi il 15 e 16 marzo prossimi, e il presidente Ferrer Vannetti, si esprime così descrivendo l’attesa per la celebrazione dell’iniziativa che di anno in anno è diventata un appuntamento sempre più importante e coinvolgente per gli operatori coinvolti e per i visitatori ogni volta più numerosi.

"Passioni in Fiera – spiega infatti Vannetti - ha rappresentato nelle precedenti edizioni, e lo farà senza dubbio anche in questa, un decisivo momento di crescita nel percorso di definitivo rilancio del nostro Centro Fieristico, nel rapporto che stiamo sempre più rafforzando con l’imprenditoria del territorio, con le realtà del territorio e anche e soprattutto con il resto del Paese e in una dimensione sempre più internazionale".

"Anche in questa ormai prossima due giorni – approfondisce il presidente del Polo Fieristico aretino - ogni settore avrà numerosi espositori e aziende, sia nazionali che internazionali, veri specialisti con cui professionisti e appassionati potranno confrontarsi per scoprire tecniche e segreti, conoscere le nuove attrezzature tecnologicamente avanzate, le proposte e i prodotti che si sono possono acquistare direttamente in fiera dai produttori o dai rivenditori presenti".

Ma si stanno avvicinando anche molti altri impegni importanti per Arezzo Fiere, come spiega ancora Vannetti: "A breve avremo una mostra d’arte nazionale di grande livello, e ovviamente siamo in attesa poi del grande e immancabile appuntamento con Oroarezzo". Questa 44esima edizione è pronto ad accogliere i protagonisti del Made in Italy e internazionali dell’oreficeria e della gioielleria nel salone organizzato da Italian Exhibition Group che torna nella sua storica casa aretina dal 10 al 13 maggio prossimi, "proprio mentre - specifica Vanneti - dai dati di Mediobanca, Arezzo si conferma campione di esportazioni tra i distretti italiani del settore con una crescita del 119 per cento, per 5,3 miliardi di euro di valore".

"Infine – conclude il presidente - un ambito sul quale stiamo lavorando con grande impegno e forza, e sul quale abbiamo ottenuto le prime autorizzazioni necessarie in base alla capienza degli spazi, è quello dell’allestimento, ad Arezzo Fiere, di eventi di spettacolo pubblico, come concerti e manifestazioni sportive e teatrali, per portare il nostro complesso fieristico a diventare ancora di più un polo di attrazione sul territorio con una funzione centrale per la nostra città e il territorio di riferimento".

A.B.