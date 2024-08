Il piano di Andrea Turini incanta Cavriglia

Si rinnova anche per il 2024 il consueto appuntamento con la Rassegna dedicata alla musica e promossa dall’Amministrazione Comunale di Cavriglia che, oltre a far scoprire luoghi suggestivi del territorio, delizia con note musicali prodotte da strumenti diversi. La rassegna "Dolce e chiara è la notte" si inserisce in un percorso volto alla valorizzazione del territorio avviato da ormai alcuni anni. Dalle luminose piazze dei borghi, alla suggestiva atmosfera del Museo Mine, protagonista sarà la musica classica. Linguaggi intimi e profondi che si sposeranno con le particolari caratteristiche della terra di Cavriglia. La rassegna prosegue stasera alle 21 alla Chiesa di Massa Sabbioni: sarà l’Accademia Valdarnese protagonista di questo primo appuntamento d’agosto. Protagonista il pianista sangiovannese Andrea Turini, direttore artistico del Valdarno Piano Festival e docente di pianoforte al Conservatorio Rossini di Pesaro, il quale da anni concilia egregiamente l’intensa attività didattica con una importante attività concertistica che lo vede protagonista da oltre 35 anni sia in Italia che in Europa e in America. L’appuntamento prevede l’esecuzione di musiche di Bach, Mozart e Beethoven.