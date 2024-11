"Il paziente anziano nell’area chirurgica". Il convegno al Centro Chirurgico Toscano

Il Centro Chirurgico Toscano (nella foto il presidente Stefano Tenti) torna protagonista della vita scientifica della realtà aretina e lo fa proponendo un workshop che tocca due argomenti basilari per il presente ed il futuro. Il convegno dal titolo "L’anziano nell’area chirurgica ai tempi della sanità digitale", in programma sabato, vuole infatti affrontare il delicato tema dell’invecchiamento della popolazione italiana affrontato grazie alle nuove tecnologie soprattutto alla rivoluzionaria Intelligenza Artificiale. La giornata prevede anche un intervento di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia accademia per la vita, che affronterà il tema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella terza età. Dopo il suo contributo prenderanno la parola il professor Lorenzo Renzulli, presidente della società italiana di tecnica ospedaliera ed il professor Francescosaverio Caserta, presidente della federazione italiana di medicina geriatrica che approfondiranno la tematica delle nuove tecnologie al servizio della geriatria e della cura dell’anziano. Il professor Antonio Rizzo, docente di scienze e tecnologie cognitive presso l’Università di Siena parlerà di come l’intelligenza artificiale possa essere utile in ambito medico, mentre la seconda sessione si aprirà con il contributo dell’ingegner Cristiana Tenti che toccherà il tema dell’educazione informatica nell’anziano. Il dottor Demo Dugoni ed il dottor Dino Vanni chiuderanno la giornata parlando di chirurgia robotica e del tema dell’ageismo in chirurgia. Una mattinata densa di temi importanti per la nostra società che si rivolge a tutti gli aretini interessati all’argomento di stretta attualità.