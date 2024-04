Il Parco e la giornata della terra

Il Parco ha festeggiato la giornata mondiale della terra con il progetto di manutenzione ordinaria della vegetazione sui corsi d’acqua che nell’area protetta è frutto di un "consulto" tra Ente Parco, Carabinieri Forestali e Consorzio di Bonifica. Sotto controllo le opere idrauliche segnate dal tempo. Via solo tronchi e rami caduti che potrebbero ostruire gli alvei. Gli altri restano al loro posto e continuano a far parte del complesso e ricco ecosistema fluviale. I tecnici del Consorzio di Bonifica, insieme ai tecnici dell’Ente Parco e ai Carabinieri Forestali si muovono insieme, sui sentieri delle Foreste Casentinesi, osservano i corsi d’acqua, valutano con attenzione le possibili criticità idrauliche, discutono e decidono se e quali materiali legnosi, in genere caduti naturalmente, devono essere allontanati per evitare che si trasformino in ostruzioni e, quindi, impediscano il regolare deflusso delle acque. Si tratta di un lavoro di analisi certosino, attento, scrupoloso. Ogni pianta è un piccolo "tesoro" è ha un posto preciso all’interno dello "scrigno" verde che si allunga tra la Toscana e la Romagna.