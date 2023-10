Il palazzo comunale si colora di turchese

Subbiano domani si tinge di turchese contro la dislessia. Il palazzo comunale sarà illuminato con tale colore per mettere in luce la valorizzazione delle persone con Dsa e per diffondere i valori dell’inclusione. Nella giornata mondiale di consapevolezza sulla dislessia l’associazione Italiana dislessia, aderisce alla campagna internazionale Uniti per la dislessia che quest’anno ha come tema "Leggere libera tutti: diritti verso l’apprendimento" che guarda alla legge con cui con cui lo Stato italiano ha riconosciuto ufficialmente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, ma pone l’attenzione anche sulla necessità di garantire a tutti cultura e conoscenza. Sarà tra la notte tra oggi e domani quella in cui il colore turchese illuminerà il Palazzo del Comune.