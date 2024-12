Il Natale porta i turisti in città. Nelle strutture prenotazioni al 75%. Ma il vero sold out è a Capodanno

Le percentuali di occupazione dei principali portali che si occupano di affitti turistici danno già una bella prospettiva per la città. Nella settimana del Natale Cortona ha un’occupazione che supera il 75%, mentre a Capodanno la percentuale raggiunge addirittura il 99% segnando praticamente il sold out. A confermare il buon andamento sono gli stessi operatori turistici. "Questo periodo al momento è sulla scia degli eventi di Natale di Arezzo e di Montepulciano – conferma Vittorio Camorri proprietario dell’agenzia di incoming Terretrusche- con punte di richieste concentrate nel fine settimana.

Si tratta principalmente di famiglie italiane che si spostano per frequentare queste attrazioni. Numeri diversi per i giorni di Capodanno quando è previsto il pienone". Camorri è anche l’ideatore e l’organizzatore della colazione al Museo in programma come di consueto il 1° gennaio. "Forte è la richiesta di partecipare all’evento – conferma il patron di Terretrusche – siamo usciti con la proposta di questi giorni che ha come tema la ‘Cortona del Futuro’. Tema che sarà proposto anche nel gran galà al teatro Signorelli nella notte del 31 dicembre". Anche Denise Perathoner proprietaria dell’agenzia di incoming Togheter in Tuscany parla di ottimi numeri soprattutto nel periodo di Capodanno. "Le prenotazioni più sostanziose partono dal 26 dicembre.

Il maggiore afflusso dal 28-29 dicembre fino al 1° gennaio possiamo fare conto già su un’occupazione del 90%. Ancora abbastanza calante invece il periodo della Befana, ma potremmo contare su last minute in arrivo nelle prossime settimane". La provenienza, conferma anche la Perathoner è pressochè di turismo italiano anche se non mancano, seppur in maniera minore, rispetto all’estate i visitatori anche dai paesi dell’est e dall’America.

Soddisfatta dell’andamento turistico anche la Confcommercio. "Quest’anno il turismo di Natale è un po’ più numeroso degli scorsi anni.", fa sapere Marco Molesini presidente della Confcommercio di Cortona. "Ringraziamo l’amministrazione comunale che ha reso la città accogliente con illuminazioni ad hoc e attrazioni. Di riflesso abbiamo molte persone che vengono per visitare Arezzo. Numerosi sono ogni weekend i pullman che arrivano in città per una tappa di ritorno o prima di visitare la città del Natale nel capoluogo. Permane sempre il problema della chiusura stagionale dei principali hotel che penalizza molto l’arrivo e la sosta più a lungo di gruppi organizzati. È ovvio, comunque, che per la città di Cortona il Natale resta sempre una parte della stagione più marginale e diversa da quella estiva. Aspettiamo comunque i giorni di Natale e soprattutto quelli dell’ultimo anno che portano sempre bel turismo".