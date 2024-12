Il Montevarchi ha scelto. La panchina ad Atos Rigucci

Arezzo, 19 dicembre 2024 – La notizia era nell'aria ed è stata ufficializzata nella tarda mattinata. E' Atos Rigucci il nuovo allenatore del Montevarchi. Prende il posto di Nico Lelli, esonerato martedì scorso. Per Rigucci si tratta di un ritorno. Il tecnico fiorentino ha infatti legato parte della sua fin qui giovane carriera da allenatore a pagine importanti del calcio rossoblù, come il ritorno nel calcio che conta. Rigucci già oggi dirigerà il primo allenamento e siederà regolarmente in panchina domenica prossima nel delicatissimo match interno contro l'Ostia Mare.