Il Montevarchi è cinico. Basta un gol di Bontempi

GHIVIBORGO 0 MONTEVARCHI 1

GHIVIBORGO (3-2-4-1): Gambassi, Conti, Lopez, Bura (34’ Bassano), Campani (77’ Signorini), Barbera (88’ Russo), Giannini, Fischer (77’ Coppola), Noccioli, Vari (67’ Larhrib), Bifini. A disp.: Bonifacio, Caiaffa, Simonetta, Bonafede. All. Tommaso Bellazzini.

MONTEVARCHI (3-5-2): Testoni, Ficini, Franco, Martinelli, Vecchi, Bontempi, Saltalamacchia, Sesti, Ciofi, Priore (73’ Damiano), Orlandi (80’ Artini). A disp.: Conti, Papini, Bigazzi, Galastri, Casagni, Borgia, Boncompagni. All. Atos Rigucci.

Arbitro: Merlino di Pontedera (Sintini-Corbelli)

Rete: 27’ Bontempi.

Note: 87’ espulso Lopez.

GHIVIZZANO – Gara molto tattica e povera di emozioni, vinta dal Montevarchi con l’unico tiro in porta di tutti i 96’ minuti, per tre punti d’oro portati a casa dai rossoblu valdarnesi. GhiviBorgo privo degli infortunati Nottoli e Gori (25 gol in due), mentre i tre nuovi arrivi si accomodano in panchina, con il tecnico Bellazzini che cambia gli interpreti ma non il modulo, risponde la compagine ospite con un abbottonatissimo 3-5-2, che diventerà presto una difesa a cinque, chiusa a protezione del vantaggio. Oltre cinquanta tifosi al seguito, corretti ed encomiabili, ad incitare i ragazzi di Atos Rigucci. Accade veramente poco fino al 27’, le due squadre si studiano a lungo, il Ghivi ha un costante possesso passa ma non sfonda, anche se l’Aquila è viva e pronta a colpire. L’episodio decisivo, come detto, poco prima della mezz’ora: corner dalla sinistra, doppia conclusione all’interno dell’area, la seconda di Bontempi è quella vincente, che si infila rasoterra e non lascia scampo a Gambassi. I lucchesi accusano il colpo ma al 40’ vanno vicinissimi al pareggio: bella percussione di Bifini che scambia con Vari, ma il diagonale dell’attaccante si infrange sull’esterno della rete, dando l’illusione del gol.

Primo tempo tutto qui, ma nella ripresa succede ancora meno, con le contendenti che, praticamente, non tirano quasi mai nello specchio della porta. In verità, sul piano del gioco domina la squadra di Tommaso Bellazzini, con tanto possesso palla, buone trame ma tanta difficoltà nel trovare i varchi giusti, anche per la granitica disposizione tattica dei rossoblù, che non concedono niente. Da segnalare, solo un calcio di punizione dal limite di Martinelli al 15’ deviato da Gambassi per gli ospiti e una conclusione masticata di Campani che si perde sul fondo due minuti più tardi per i padroni di casa, oltre all’espulsione del difensore biancorossoazzurro Lopez a tre dal 90’ per un fallo a centrocampo.

Flavio Berlingacci