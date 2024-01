Il Montevarchi cerca di superare le tensioni coi tifosi

Aquila, scatta l’operazione Seravezza. La prima partita del 2024 sarà decisamente complicata per la formazione valdarnese, che renderà visita alla seconda forza del campionato, un avversario che già all’andata mise in mostra doti tecniche e atletiche di alto livello, violando il Gastone Brilli Peri.

I versiliesi si trovano a un solo punto dalla capolista Pianese, hanno 35 punti all’attivo frutto di dieci vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta. Insomma un rullino di marcia molto importante, anche se i rossoblù sono reduci dall’ ottimo pareggio di Grosseto contro un altro avversario di rango. Certamente adesso si apre una fase decisiva per il campionato dell’Aquila, chiamata a tirarsi fuori in maniera definitiva dalle sabbie mobili della zona playout, posizionandosi in una classifica più consona alle prospettive iniziali. Inutile dire che questa prima parte di campionato è stata a dir poco tribolata non solo per i risultati sul campo, ma anche per i rapporti, difficili, tra la tifoseria e la società. A proposito di società, proprio in questi giorni il club rossoblù ha annunciato un importante investimento allo stadio Brilli Peri. È stata infatti completata l’installazione di 60 metri di pannelli led pubblicitari di ultima generazione ed in dotazione anche nei principali stadi di serie A.

"Il tutto - hanno spiegato i vertici del Montevarchi - a testimonianza del grande investimento realizzato per

rendere sempre più all’avanguardia

il nostro stadio".

M.C.