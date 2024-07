"Il mondo capovolto". Napoletano al Moonlight

Tappa a Castiglion Fiorentino per il Moonlight Festival on tour. Stasera giovedì 18 luglio Roberto Napoletano presenterà "Il mondo capovolto" nel Chiostro di San Francesco alle 21. Arriva in Valdichiana del "Moonlight Festival on tour", l’evento letterario di Confesercenti che dopo l’incontro con l’autore Roberto Napoletano e il suo libro "proporrà stasera il primo appuntamento del 2024 con la presentazione di autori e libri del "Santucce Storm Festival". "L’edizione del 2024 - spiegano la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Alvisi e il responsabile di Confesercenti Valdichiana Lucio Gori - si sposterà a Castiglion Fiorentino dove, il 18 luglio, nel chiostro di san Francesco, curata da Guido Albucci, è prevista la presentazione del libro scritto dal direttore del quotidiano nazionale ‘Il Mattino’ ex direttore del ‘Sole 24 ore’ che ci farà immergere nei temi più rilevanti dell’attualità". Al termine protagonisti sul palco, nell’ambito del "Santucce Storm Festival" saranno gli autori Andrei Rodolfo, Iavarone Marco, Locatelli Giulio, che intervistati da Francesca Scartoni, presenteranno a turno le loro rispettive opere. Marco Iavarone - La prima volta che sono morto; Giulio Locatelli - La felicità è un attimo e Ridolfo Andrei - La marcia dei fazzoletti bianchi. La seconda parte della serata, a partire dalle 22,30 riserverà agli ospiti un salto indietro nel tempo. Infatti con "Vasari is present", a cura di rumorBianc(O) e Federagit, il sindacato delle guide turistiche di Confesercenti, il chiostro e la Chiesa di San Francesco torneranno indietro nel passato e grazie alla partecipazione straordinaria di Giorgio Vasari, alias Samuele Boncompagni e all’intervento di Elena Ferri.