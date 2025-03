"Il mio servizio in ambulanza per salvare vite"

Chiara Cannoni è volontaria e Segretaria del magistrato della Misericordia di Terranuova. È autista soccorritrice di Livello avanzato e formatrice. Ha iniziato a svolgere le attività di volontariato quando frequentava l’università. Voleva dare un aiuto agli altri, un modo anche per realizzare se stessa. Ora sono dieci anni che presta servizio, ha visto persone soffrire e morire. Sa che deve essere moralmente e mentalmente preparata ad ogni evenienza, anche se difficile, perché il suo comportamento può fare la differenza tra la vita e la morte.

Abbiamo chiesto a Chiara, quale fosse l’intervento che più l’ha colpita. Lei ci ha risposto ricordando un incidente in Autostrada in cui erano coinvolti alcuni Tir e un camion pieno di mandarini e un altro intervento nel quale a seguito di un incidente una persona era deceduta e sembrava un "bambolotto". Durante i servizi di emergenza, possono capitare alcuni interventi "complessi" e soprattutto toccanti, per questo la Misericordia mette a disposizione un’equipe di psicologi per dare supporto ai volontari.

Nel suo ruolo da formatrice, Chiara, si preoccupa che i vari tirocinanti vengano seguiti e preparati a qualsiasi situazione. Inizialmente sono affiancati da soccorritori esperti, poi imparano a gestire gli interventi. Essere volontari spesso significa vedere persone che stanno male, ma non sempre è così. "Il volontariato in Misericordia ti riempie il cuore di gioia perché quando quelle persone riesci a salvarle, la soddisfazione è immensa".