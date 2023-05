Il "Maggio" scende in pista: sarà il fine settimana dello sport

Ci risiamo. Castiglion Fiorentino si prepara ad un altro fine settimana di Maggio Castiglionese. Ancora sport. Stavolta con altre discipline che troveranno spazio nel paese della torre del Cassero. E’ il caso del Taekwondo.L’arte marziale coreana i cui campionati regionali si terranno proprio questo sabato, al palazzetto dello sport Fabrizio Meoni. Poi, ancora sport. Si passa alle minimoto che saranno in gara alla polisportiva di Montecchio Vesponi. La competizione sarà a cura del "Moto club tre castelli" e andrà avanti fino alla domenica. Spazio anche alla divulgazione con il congegno sulla cimice asiatica in calendario alle 17 a Palazzo San Michele. Partecipano in veste di relatori Luca Marzocchi, tecnico "Bioplanet", Francesco Bravaccini, socio fondatore della "Bioplanet", e Dante Moretti, dell’azienda agricola omonima che discuteranno sulle "Nuove soluzioni per ridurre l’impatto ambientale in Agricoltura".

Ma ecco, ancora una volta, la cultura ingredienti culturali nella giornata. Stavolta con la presentazione del libro di Lucrezia Lombardo "Una vita di lampo, portraits de poètes" che si svolgerà nel pomeriggio al caffè letterario del Cassero. La giornata si conclude in bellezza con il buon cibo e il buon vino. Sarà sabato sera la seconda serata con la cena Agreste, organizzata dal rione di Porta Romana nell’ambito del Vicolo di Vino.La festa prosegue la domenica, il giorno in cui solitamente l’afflusso di visitatori si fa più consistente. Nella località di Mammi è in programma la festa di Santa Croce, iniziativa organizzata dal Rione Cassero con la parrocchia della frazione. Il programma inizia alle 9 con la colazione Casereccia e andrà avanti nel pomeriggio, alle 17:30 con la merenda rustica A concludere la messa, alle 19. Sempre domenica, nell’area del Cassero è previsto l’arrivo della "20 Miglia della via Romeo germanica" che partirà da Arezzo.