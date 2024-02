Il maestro . Roberto Giordano in concerto Il maestro Roberto Giordano terrà il concerto inaugurale nell'auditorium della nuova scuola di Camucia, presentando un repertorio di romanze di Mendelssohn e ballate di Chopin. L'evento segna l'apertura di uno spazio funzionale per incontri pubblici e rappresentazioni artistiche. Giordano è un pianista di fama internazionale, descritto come un virtuoso senza pari e un poeta del pianoforte. L'assessore alla Cultura sottolinea l'importanza di ospitare professionisti di alto livello in spazi scolastici.