Il liceo musicale incontra il jazz per "Un Consiglio musicale"

Secondo appuntamento con "Un Consiglio Musicale", l’iniziativa organizzata dalla presidenza del Consiglio comunale di Arezzo in collaborazione con il consigliere provinciale delegato alla cultura Simon Pietro Palazzo e la presidente della commissione cultura e turismo Ilaria Pugi. Domani giovedì 11 gennaio, nella splendida cornice della Sala del Consiglio di Palazzo dei Priori, saranno in scena i ragazzi del liceo musicale Petrarca con "Round Jazz: il liceo musicale incontra il jazz". Il progetto, condotto dal liceo, ha avuto la preziosa collaborazione di Siena Jazz, una delle istituzioni più importanti del jazz italiano, oltre a quella di importanti realtà aretine come l’associazione "Jazz on The Corner".

Gli studenti hanno potuto conoscere il nuovo linguaggio del jazz e arricchire così il loro bagaglio musicale classico, proprio del loro percorso curricolare scolastico, e contare sul lavoro dei loro insegnanti in sinergia con quelli di Siena Jazz e delle altre realtà coinvolte.

Il programma del concerto prevede alcuni celebri standard della letteratura jazzistica e brani originali composti dagli studenti finalisti del "Concorso di composizione Jazz" tenuto dal liceo musicale Petrarca lo scorso giugno.

Appuntamento giovedì 11 gennaio, ore 21, presso il Palazzo dei Priori di Arezzo, nella Sala del Consiglio Comunale. Ingresso libero.

I prossimi incontri si svolgeranno il 1 febbraio e il 22 febbraio 2024, e vedranno alternarsi i giovani talenti aretini. Tutti i concerti saranno alle ore 21, ad ingresso libero e gratuito. Ad inaugurare la rassegna per il primo appuntamento, era stato il concerto di Natale di giovedì 14 dicembre alle ore 17, sotto gli occhi degli uomini illustri che hanno fatto grande la nostra provincia. In quell’occasione si era esibita l’Orchestra della Scuola Media "Andrea Cesalpino" indirizzo musicale.