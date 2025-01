Il gruppo “Insieme per Terranuova” traccia un bilancio dei primi sei mesi di legislatura

Arezzo, 02 gennaio 2025 – Il gruppo di maggioranza "Insieme per Terranuova" ha approfittato di questo periodo natalizio per augurare buone feste a tutta la cittadinanza e, nel contempo, ha tracciato un bilancio di questi primi sei mesi di lavoro. Il capogruppo Mauro Bigazzi, dopo aver ricordato che tutti i consiglieri erano consapevoli, fin dall'inizio, che l'impegno assunto avrebbe richiesto impegno ed energie da dedicare a Terranuova e il suo territorio, ha sottolineato che da subito si è cercato di trovare una collaborazione proficua con i vari uffici comunali, in modo da rispondere alle necessità dei cittadini e di tutto il territorio comunale. "Già dalle prime riunioni del gruppo consiliare - ha spiegato Bigazzi - abbiamo lavorato per attuare quanto previsto nel nostro programma elettorale. Certo, ragioniamo nel quinquennio e oggi stiamo parlando di un solo semestre, ma aver destinato le prime risorse disponibili su interventi nelle frazioni e nel capoluogo, punti presenti nel programma, è fonte di soddisfazione”.

"Da parte nostra - ha proseguito Bigazzi - non è mai mancata la piena condivisione e il sostegno verso tutti gli impegni presi dall’amministrazione precedente, un percorso iniziato che abbiamo il dovere di sostenere per portare a conclusione opere e interventi che permetteranno a Terranuova di crescere per attività, servizi e qualità della vita. Riteniamo che oggi il nostro gruppo consiliare, Insieme per Terranuova, rispecchi a pieno il suo intento grazie ad una coesione vivace e costruttiva nel confronto interno, compatto e risoluto nel Consiglio Comunale".

"Di questo - ha continuato Francesca Poccetti, vicecapogruppo di Insieme per Terranuova - ringraziamo tutte le consigliere e i consiglieri per l’impegno e la serietà che stanno dimostrando, collaborando in piena sintonia e con lo spirito iniziale con cui tutto è iniziato la scorsa primavera. Dobbiamo grande riconoscenza agli assessori e ai vari uffici che hanno sciolto i nostri dubbi e colmato le nostre lacune in questo primo cammino, dimostrandosi estremamente disponibili e preparati. Un affiatamento collaborativo - ha proseguito - che è linfa vitale per il ciclo amministrativo che stiamo svolgendo. Crediamo che il sindaco sia quello che per primo ha creduto in noi, forse anche prima di noi stessi, dandoci un ruolo all’interno del gruppo consiliare e successivamente una delega ben specifica ad ognuno, concedendoci ampia autonomia, e questo, nonostante il peso di responsabilità, ha un grandissimo valore per noi". Mauro Bigazzi e Francesca Poccetti, a nome di tutto il gruppo consiliare, hanno concluso rivolgendo a cui sinceri di buon natale e felice anno nuovo a tutta la cittadinanza.