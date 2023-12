"Il fragile meraviglioso" workshop sul clown con Alberto Fortuzzi

Riprendono le attività di Laboratori Permanenti al Teatro Comunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. In questo contesto si inserisce Nuovi Orizzonti la rassegna di teatro contemporaneo che ha preso il via nella scorsa stagione e in questo nuovo anno torna con nuove interessanti proposte per il pubblico della vallata. Nuovi Orizzonti si strutturerà al Teatro Comunale di Monterchi fino a marzo 2024. Non mancherà un appuntamento dedicato alla formazione nei giornidi oggi, domani e domenica 3 dicembre con "Il fragile meraviglioso", workshop sul clown condotto da Alberto Fortuzzi: un corso aperto a tutti in cui si lavorerà sulla scoperta del nostro clown e, guidati dal nostro umorismo e dalla nostra fragilità, scopriremo l’ascolto, il gioco, l’apertura, il rapporto con il pubblico e ciò che ci rende unici in scena: l’autenticità. Il 3 dicembre alle 18 andrà in scena La Mite di Fe¨dor Dostoevskij, una produzione Teatri d’Imbarco con Beatrice Visibelli, adattamento e regia Nicola Zavagli. Beatrice Visibelli affronta il rapporto uomodonna nello schema maledetto di vittima e carnefice, e lo fa in un originale ribaltamento di ruoli, provando a immergersi nei labirinti della mente dell’uomocarnefice. Un monologo polifonico dove i pensieri diventano un flusso di parole.