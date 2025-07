Il cantautore Giacomo Rossetti live

Al via il festival Orientoccidente, arrivato alla XXI edizione, il festival multidisciplinare delle culture che si confrontano tra contaminazioni musicali, canzone d’autore, world music. Si caratterizza per la diffusione territoriale, essendo l’unico evento che si svolge lungo tutta la valle dell’Arno fra Firenze e Arezzo, organizzato dalla Materiali Sonori insieme ai Comuni di San Giovanni Valdarno, Cavriglia, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini, Figline e Incisa Valdarno, Rignano Sull’Arno, Bucine. Si parte stasera a Castelnuovo dei Sabbioni con il concerto del cantautore Giacomo Rossetti, una data significativa in cui ricorre l’anniversario degli eccidi nazifascisti del 1944. Sempre nell’ambito degli eventi “L’urlo della memoria”, l’11 luglio alle Corti di San Martino verrà presentato il libro “Siamo liberi? - Resistenza e Liberazione nella valle dell’Arno” e ancora Castelnuovo sarà protagonista il 13 luglio con Bobo Rondelli & Musica da Ripostiglio. Il 10 luglio si arriva a Rignano Sull’Arno e sarà la volta del concerto di Ginevra Di Marco con Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Il 15 luglio il festival si trasferisce a Loro Ciuffenna per la quarta edizione del “concerto sul fiume” per la regia di Pierfrancesco Bigazzi.