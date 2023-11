Il forno fra tradizione e innovazione: "Botteghe in Vetrina" premia Arnetoli. È tra le prime 50 attività toscane

di Maria Rosa Di Termine

C’è anche un negozio tra i protagonisti del progetto "Botteghe in Vetrina", ideato da Confcommercio Toscana con il contributo della Regione per favorire la transizione digitale degli esercizi di vicinato. E’ la panetteria pasticceria Arnetoli di via Roma selezionata tra le 50 attività toscane che hanno partecipato al percorso formativo per imparare a presidiare web e social. E domani pomeriggio le telecamere di Fondazione Sistema Toscana saranno nel punto vendita per realizzare un video sulla storia e le caratteristiche del forno, una vera istituzione per i montevarchini. Fu aperto alla fine degli anni ’50 da Natalino Arnetoli, per tutti Vittorio, fornaio fiorentino che si era trasferito in Valdarno con la moglie Fedora e i figli Roberto e Mauro, parte integrante della squadra, distinguendosi anche per l’abilità di pasticcere. Sua, ad esempio, la riproduzione in cioccolato dell’Insigne Collegiata di San Lorenzo. All’inizio degli anni ‘90 la famiglia ha ceduto l’azienda per riprenderla nel 2012 quando Tommaso Righeschi, genero di Mauro Arnetoli, ha deciso di acquisirla e riportarla all’originario splendore grazie all’ingrediente dell’amore per la ricerca e per la qualità delle materie prime.

"Il nostro obiettivo – spiega il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – era mettere a disposizione della piccola rete distributiva tradizionale la grammatica dell’innovazione tecnologica perché possa camminare al passo con i tempi. Chi è fuori dai circuiti dei social oggi rischia di restare isolato e di perdere opportunità per farsi conoscere, trovare nuovi clienti e rimanere in contatto con quelli abituali. La multicanalità invece aiuta a mantenere accese le luci delle vetrine su strade e piazze". Una volta terminate le riprese si terrà al Chiostro di Cennano la "Merenda in bottega", una degustazione aperta in esclusiva ad autorità e stampa locale per illustrare valori e vocazioni dell’impresa. "Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto da una realtà così amata e radicata nella nostra città come Arnetoli", ha commentato la presidente montevarchina di Ascom Federica Vannelli indicandola come prototipo di convivenza tra tradizione e innovazione. E ha ribadito che le piccole botteghe salvano l’identità e il tessuto connettivo delle nostre città.