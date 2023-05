Il festival cala un altro asso Tognazzi tra i big sul set

di Lucia Bigozzi

È Gianmarco Tognazzi il secondo big uscito dal cilindro del Castiglioni Film Festival. Sarà il protagonista di una tra le cinque serate dedicate al cinema italiano. Quest’anno il festival anticipa l’apertura al mercoledì (dal 26 al 30 luglio): un giorno in più per raccontare cosa c’è davanti e sopratutto dietro la macchina da presa. Perchè la cifra della manifestazione castiglionese è proporre una chiave di lettura che abbraccia tutto lo spettro della settima arte: dall’interpretazione e dunque gli attori, ai registi, dagli scenografi ai costumisti. Gianmarco Tognazzi è l’artista che incarna il nuovo leit motiv della rassegna: un omaggio ai figli d’arte. Sul set a cielo aperto del Cassero, parlerà del rapporto con il padre Ugo Tognazzi e di quanto sia complicato convivere con la fama di un genitore così famoso e amato dal pubblico. Ma sarà anche un momento in cui il racconto incrocia le tappe di una carriera professionale che vede Gianmarco Tognazzi tra gli attori più talentuosi della commedia italiana e non solo. Insieme a lui ci sarà un altro figlio d’arte: Emanuele Salce, attore e regista che ha seguito le orme del padre Luciano, indimenticato "papà" della commedia italiana e del personaggio del ragionier Ugo Fantozzi interpretato magistralmente da Paolo Villaggio. A Luciano Salce il festival dedica una retrospettiva e sarà proprio Emanuele il protagonista della serata ad hoc. Ora gli organizzatori del festival stanno lavorando al terzo nome che completerà il parterre dei roi. Top secret, per ora.

L’altra novità della nona edizione, è un "occhio di bue" acceso su una sezione della cinematografia, forse non troppo conosciuta al grande pubblico: il doppiaggio. A Castiglioni arriveranno i doppiatori più quotati su scala nazionale, gli stessi che danno voce alle grandi star di Hollywood e non solo. Sarà attraverso i loro racconti e il confronto diretto con il pubblico (altra connotazione del festival castiglionese) che si disveleranno i segreti, le tecniche, gli aneddoti in sala doppiaggio. Sul set del Cassero si racconteranno, tra gli altri, Massimo Rossi - alias Bruce Willis, Alec Baldwin, Sean Penn sul grande schermo -, Pasquale Anselmo che doppia attori del calibro di Nicolas Cage. La voce di Emma Thompson, Michelle Pfeiffer, Cate Blanchett e Kim Basinger, è quella di Emanuela Rossi che svelerà i retroscena della sala doppiaggio, insieme ai segreti di una professione rispetto alla quale la scuola italiana di doppiaggio vanta uno standing internazionale. Come non ricordare Ferruccio Amendola che ha dato la sua voce ad Al Pacino e Robert De Niro?

La "chicca" della serata a tema è un’esibizione in presa diretta. Saranno proprio i doppiatori a dimostrare "live" in cosa consiste il loro lavoro recitando con la voce delle grandi star del cinema mentre le immagini di un film scorreranno sul maxischermo del Cassero. Un modo per accorciare le distanze tra pubblico e artisti e rendere il festival castiglionese un’occasione unica dove non esistono recinti perchè al centro ci sono gli attori e il pubblico. É la scommessa dell’amministrazione comunale che nel 2014 inventò la formula del Castiglioni film festival, oggi un brand riconosciuto.