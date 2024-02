Il festival al Pionta. Grossi e Cattaneo: la mente sul palco

Dopo la lezione Pirella di ieri con Stefano Massini, sono in arrivo gli psichiatri Vittorino Andreoli e Paolo Milone, lo scrittore Fabio Stassi e il cantautore Lorenzo Baglioni, al primo Festival della salute mentale. Tra i temi chiave disabilità mentale e inclusione, benessere mentale dei giovani, conservazione e valorizzazione della memoria manicomiale, in particolare dell’ex-ospedale psichiatrico aretino del Pionta.

L’evento è in corso fino al 24 febbraio al Campus universitario del Pionta, al Teatro Pietro Aretino, al Cinema Eden, al Museo di Casa Vasari, alla Casa Museo Ivan Bruschi alla Sala Vasariana, al palazzo storico di via Pellicceria e al palazzetto dello sport di San Lorentinoe in altri luoghi della città.

In programma tanti eventi culturali e sportivi, spettacoli, mostre, film, laboratori, visite turistiche, incontri con scrittori e artisti e un contest per gli studenti delle scuole. Oltre trenta gli appuntamenti in programma all’insegna del benessere, della salute e dell’inclusione. Molte le iniziative con la partecipazione di docenti dell’Università di Siena.

La partecipazione è aperta a cittadini, studenti universitari e delle scuole, bambini, professionisti della sanità e dell’educazione.

Il programma di oggi parte con La memoria manicomiale: ricerche e esperienze a confronto, una giornata di studio a cura di Silvia Calamai e Rosalba Nodari dalle 9 al Campus del Pionta. Alle 10,20 al liceo classico "Le sofferenze della partoriente": Nietzsche, estetica, malattia" la Lectio magistralis di Francesco Cattaneo. Pietro Grossi, Entropia e creatività. Flow: il meno conosciuto e più efficace dispositivo della mente umana a cura di Monica Ulivelli e Libreria Feltrinelli è l’incontro che si svolgerà alla Feltrinelli alle 17.

Grossi ha vinto alcuni dei più importanti premi letterari italiani, tra cui il Premio Campiello Europa, il premio Piero Chiara e il premio Procida Elsa Morante.

Sempre oggi c’è Malati di bellezza. Schumann, Nietzsche, Hölderlin, poesia e musica sulla soglia della follia, uno spettacolo di musica e filosofia di Francesco Cattaneo, Alessandro Tricomi, Simone Zacchini nella Sala vasariana alle 18.30 con la partecipazione degli allievi del Liceo Petrarca e dei lettori del circolo TeenLaAV.