Il Ferragosto di chi resta. Le sagre più famose. Tuffi tra piscine e fiumi. Trek nelle foreste di casa

Arezzo, 15 agosto 2024 – Dalle lunghe tavolate delle sagre, imbandite in ogni angolo della provincia, ai tuffi nei fiumi di casa o in piscina, passando per il trek nelle foreste casentinesi, fino alla visita ai musei della città. Il Ferragosto di chi resta è pieno di opportunità.

A tavola

A Ferragosto tornano le sagre più famose. Oggi ai Giardini del Parterre di Cortona, c’è la 63° edizione della Sagra della Bistecca. Una gigantesca gratella di 14 metri in cui vengono preparate, su carboni ardenti bistecche alla fiorentina cotte come vuole l’antica tradizione toscana. Grande spazio anche agli stand gastronomici, dove poter degustare prodotti tipici toscani e cortonesi. Prosegue fino al 21 agosto a Marciano della Chiana, la 33° edizione della Sagra della Pizza. Tutti i giorni dalle 19 si potrà scegliere fra 54 tipi di pizza fatta a mano. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Sagra del Cinghiale di Pieve a Maiano che si svolge da domani a domenica e dal 22 al 25 agosto. Prosegue fino a domenica 18 il Ferragosto Puggiulino a Le Poggiola, giunta al suo 146esimo anniversario l’iniziativa ogni anno porta in tavola il meglio della cucina locale. Fino a domenica c’è il Vintage Festival a Castiglion Fiorentino. Oltre 100 artisti tra musicisti, ballerini e disk jockey provenienti da tutta Italia, 90 gli espositori del Vintage Market tra cibo, atmosfere anni ’50 e musica in strada. Fino a lunedì 19 agosto, nel cortile del castello di Sorci, ad Anghiari, la XXIX edizione di Tovaglia a Quadri, la "cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate" sul tema del Mattimonio. Oggi e domani a Moggiona di Poppi torna un classico del Ferragosto la 41esima edizione della Festa del fungo porcino.

Cinema sotto le stelle

Il cinema si trasferisce all’aperto all’Arena Eden di Arezzo. Domani alle 21,15 ci sarà la proiezione de La zona d’interesse, il 17 agosto torna il film di Paola Cortellesi C’è ancora domani, e domenica 18 sempre alle 21,15 anteprima de La vita accanto. Stasera alle 21 cinema sotto le stelle nel borgo di Raggiolo. Appuntamento con "Hugo Cabret" la proiezione di un film che, tra fantasia e avventura, rappresenta un omaggio alla meravigliosa invenzione del cinema attraverso le vicende di un bambino orfano che vive nascosto nella stazione Montparnasse di Parigi e che coltiva il sogno di aggiustare l’uomo meccanico che gli è stato lasciato dal padre.

Tuffi

Aperta per Ferragosto come ogni giorno la piscina Florida alla Catona, il mare di Arezzo fa orario 9-19. Al Blue team il multiparco di via Tarlati, pranzo di Ferragosto, musica, djset e giochi in piscina per tutto il giorno. Ma le vasche sono in tutte le vallate. A Marciano, fuori dal casello di Monte San Savino c’è il Crocodile. E poi ci sono la Comunale di Castiglion Fiorentino, la piscina di Cortona. Cambiando vallata, a Talla troviamo il Molino delle Rocche. Per il Valdarno vasche e lettini all’aperto sono a Terranuova e San Giovanni. Agriturismi e campeggi offrono anche il solo ingresso in piscina e per combattere la calura i più wild possono optare per un bagno al torrente Corsalone in Casentino o nel Ciuffenna a Loro.

Gite e trek

Si possono anche raggiungere i tanti suggestivi borghi del Casentino. Come Poppi, per una gita sulle orme dei Conti Guidi o alla ricerca del fantasma della Contessa Matelda. E non costa niente frascheggiare a Camaldoli nel cuore delle foreste Casentinesi, con pranzo dopo una passeggiata in montagna e la vista all’Eremo sulle tracce di San Romualdo, passando per la farmacia con i prodotti dei frati camaldolesi. Altra opzione nel verde il barbecue nelle griglie di Lignano con pic nic sui tavoli di legno allestiti sotto gli alberi. E per chi ama il trekking ci sono il Pratomagno con camminata fino alla Croce e le passeggiate nelle riserve naturali di casa nostra, dalla Valle dell’Inferno a Ponte Buriano, passando per i Monti Rognosi e l’alpe della Luna, il Sasso di Simone e l’alta valle del Tevere.

Musei

Per un 15 agosto culturale ci sono i musei. Per un Ferragosto all’insegna dell’arte, la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi consentirà l’ingresso straordinario gratuito, oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, così come avverrà nei musei di Intesa Sanpaolo. Alle 11 e alle 16.30 sono previste visite guidate volte a scoprire alcune opere dei grandi maestri che tra fine 1400 e il 1700 hanno rappresentato la Madonna con Bambino. Quattro opere per apprezzare l’evoluzione della pittura nei secoli, attraverso il talento di maestri come Luca di Paolo da Matelica, Neri di Bicci, Alessandro Allori e il Sassoferrato. Per una visita formato famiglia saranno disponibili gratuitamente le "Carte Didattiche", un mazzo di carte con cui viaggiare tra le opere esposte, attraverso disegni da completare, parole nuove da scoprire ed emozioni da raccontare.

Musica

Per il Terre d’Arezzo Music fest domani appuntamento con "Ottoni a Palazzo" nella Terrazza di Fraternita in Piazza Grande ad Arezzo. Alle 21.15 si esibirà il Quintetto di Ottoni Pentabel con Maurizio Pasqui e Mauro Basiglio alle trombe, Filippo Zambelli, al corno, Giovanni Comanducci, al trombone ed Emanuele Ragni, alla tuba.