Ferragosto in Toscana, i consigli last minute: dalle gite fuori porta alle avventure al fresco

Firenze, 14 agosto 2024 - Dal concerto all’alba alle degustazioni, dal palio marinaro alla quiete delle foreste. Ferragosto si avvicina e abbiamo chiesto alla travel blogger Elena Farinelli alcuni consigli last minute per una gita fuori porta, preferibilmente al fresco. Ecco che cosa ci ha consigliato:

Il rifugio Asqua nel parco delle foreste casentinesi

Da non perdere il Ferragosto al fresco del rifugio Asqua, un punto escursionistico a gestione familiare a 5 chilometri da Camaldoli, nel parco delle foreste casentinesi. Per chi può trattenersi due giorni, non manca la possibilità di pernottare. I più golosi apprezzeranno sicuramente le specialità del ristorante, rinomato per la pasta fresca fatta in casa. Mentre per lo spirito non manca la possibilità di sperimentare il forest bathing, in giapponese Shinrinyoku. Si tratta di un’attività a stretto contatto con la natura che, assicurano gli esperti, porta moltissimi benefici dal punto di vista fisico, psicologico, di relazione e di crescita personale.

Info: https://www.asqua.it

Porto Santo Stefano all’Argentario

Per chi si trova già nelle vicinanze, perché non raggiungere Porto Santo Stefano, all’Argentario? Ogni 15 agosto si svolge il Palio Marinaro, una regata che mette in competizione i quattro rioni del paese. Un bell’evento in un contesto davvero spettacolare.

San Romano in Garfagnana

Dal sud al nord della Toscana, un’altra proposta fresca e golosa ci trasporta a San Romano in Garfagnana (Lucca), dove si tiene la festa della porchetta con tanto di concerto della cover band degli 883. Insomma, un buon mix per trascorrere una giornata diversa, all’aperto.

Ferragosto all’alba a Castelnuovo di Garfagnana

Spettacolare poi il Ferragosto all’alba proposto a Castelnuovo di Garfagnana, dove le prime luci del giorno si intrecceranno alla note di Rita Marcotulli, nome eccellente del pianismo internazionale. Il suo “Autoritratto” è un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla natura, dalle esperienze, dai diversi colori del mondo: un repertorio che strizza l’occhio alla settima arte e alle sue colonne sonore, a cantautori come Domenico Modugno e Pino Daniele.

A fare da cornice all’evento davvero unico sarà la cinquecentesca Fortezza di Mont’Alfonso, dove si rinnova l’appuntamento con Mont’Alfonso sotto le stelle, festival che da quattro anni porta eventi e spettacoli in secolari fortezze e altri magnifici luoghi della Garfagnana. L’inizio del concerto sarà alle 4,45. Una levataccia, insomma. Ma la bellezza del momento ripagherà della fatica.

Visita al Santuario della Verna

Altra idea niente male, un salto nella foresta del Casentino con visita al Santuario della Verna, situato in una delle zone più suggestive del parco nazionale delle Foreste Casentinesi, che offre un’esperienza spirituale unica. Le foreste circostanti sono ideali per passeggiate e picnic immersi nella natura, lontano dalla calura di questi giorni

Monte Amiata

Sempre per sfuggire al caldo, una meta da considerare è il monte Amiata. Qui si possono fare escursioni, visitare antichi borghi e godersi la frescura dei boschi di faggi e castagni. La vista panoramica dalla cima del monte è spettacolare e vale la fatica della salita.

Canyon Park

Per gli amanti dell’avventura, e delle temperature decisamente fresche, tra San Marcello Pistoiese e Bagni di Lucca si trova il Canyon Park, al quale si accede direttamente dal parcheggio del campo sportivo di Scesta, attraverso un breve sentiero con le indicazioni. C’è anche un secondo posteggio con servizio navetta gratuito (parcheggio riservato a chi ha una prenotazione attiva). Tantissime le attività proposte: dallo yoga su una tavola galleggiante alla scoperta del canyon in Sup (un mix tra surf e canoa), per avventurarsi in un ambiente spettacolare, con sorgenti che sgorgano dalla roccia. Ancora, divertimento sul ponte tibetano ed esplorazione aerea del canyon con zip line.

Info: https://www.canyonpark.it/canyon-park/