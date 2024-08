Firenze, 6 agosto 2024 - Agosto, tempo di vacanze. Ma questo mese non fa solo rima con giornate al mare e relax in montagna o al lago. Sono tanti gli appuntamenti enogastronomici in tutta la Toscana per trascorrere delle giornate all’insegna di prelibatezze e sapori autentici del territorio. Ecco la nostra guida alle 10 sagre e cocomerate da non perdere.