"Il fascismo non è uno scherzo: quei negozi vanno boicottati"

Il fascismo non è uno scherzo. Spero, ma non ne sono convinto del tutto, che chi ha deciso di stampare la poesia di Mussolini e la sua M stilizzata sulla busta del pane non si reso conto di quello che stava facendo per ignoranza della storia. Questo episodio racconta, però, di quanto siano sempre più frequenti le gravi ostentazioni di una dittatura sanguinaria sulla cui apologia la legge dovrebbe essere ancora più chiara, come ha chiesto di recente anche il sindaco di Stazzema. Sono infatti note le divergenti interpretazioni delle due leggi fondamentali contro il fascismo e il razzismo, e cioè la legge Scelba e la legge Mancino: la giurisprudenza registra sentenze troppo contraddittorie. Peraltro il confuso contesto politico rende urgente una seria iniziativa legislativa che non sia contestabile dal punto di vista costituzionale, che non conceda nulla alla propaganda del fascismo.

Per queste ragioni stiamo lavorando a livello nazionale, con la collaborazione di magistrati e costituzionalisti, alla stesura di un disegno di legge comprensivo in ogni forma, a cominciare dal web, di varie fattispecie di reato legate all’apologia del fascismo, alla ricostituzione del partito fascista, al razzismo attorno a cui costruire un consenso parlamentare che renda possibile la sua approvazione. Di certo la nostra associazione valuterà al più presto se ci sono gli estremi, e credo proprio di sì, per presentare denuncia contro chi usa queste buste per vendere il pane. Intanto lancio un appello a tutti i cittadini aretini perché boicottino queste panetterie che usano le parole del Duce per esaltare i loro prodotti.

* presidente dell’Associazione

partigiani d’Italia Arezzo