Il fantasma della sicurezza percepita

Ci sono ormai troppi elementi per dire che non è il momento per parlare di sicurezza percepita, se non altro perché porta male. Ogni giorno le nostre pagine raccontano di furti, aggressioni e rapine che ancora non si fermano nonostante l’impegno delle forze dell’ordine e il rinforzo degli organici.

La "sicurezza percepita in aumento" è il cavallo di battaglia del sindaco Ghinelli che, evidentemente, vede i suoi cittadini più sicuri e i reati in diminuzione. Ma anche il Censis dice che Arezzo è al quarto posto in Italia per aumento di furti in casa da un anno all’altro: sono più di tre ogni giorno. Non sono dunque inutili allarmismi: basta prendere atto che i reati non sono percepiti ma reali. E come tali vanno affrontati.