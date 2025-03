Il Coro Pop all’Auditorium del San Donato

Oggi alle 17.30, all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo, è in programma un nuovo momento musicale curato da Associazione Le 7 Note in collaborazione con Asl Toscana Sud Est. Il concerto, ad ingresso libero, è rivolto a degenti, familiari, personale ospedaliero e aperto a tutta la cittadinanza. Si esibirà il Coro Pop, diretto dalla cantante e docente aretina Silvia Vajente.

Il Coro Pop è un progetto corale a partecipazione gratuita, parte di RiCreando Oltre Il Suono e promosso da Le 7 Note e Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo, che ha la particolarità di offrire lezioni di coro per bambini e adulti presso il Centro*Arezzo Coop.fi di Viale Amendola, proprio nei luoghi in cui abitualmente ci si reca per gli acquisti della vita quotidiana.

Iniziativa di particolare valenza sociale e inclusiva, parte dal presupposto che chiunque possa imparare a cantare o migliorare la propria percezione della voce, a qualsiasi età, perché proprio la voce è il primo e il più naturale degli strumenti musicali. Molteplici sono i benefici scientificamente provati che si ottengono dal cantare insieme. La respirazione, più profonda e si sincronizza, generando una sintonia psicologica.