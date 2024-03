Il Consiglio Junior esamina i progetti

Un modo per conoscere le istituzioni e il modo in cui funzionano. Dopo le elezioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Castiglion Fiorentino che ha visto in Andrea Pierozzi il sindaco e in Gemma Banchetti, in vice sindaco, e dopo la prima assise durante la quale i giovani consiglieri hanno iniziato a prendere dimestichezza con le attività consiliari, settimana scrsa il parlamentino Junior ha cominciato a mettere nero su bianco le varie iniziative, i tanti progetti che vorrebbero portare a termine. Alcuni di questi, tra l’altro, sono stati illustrati al sindaco Mario Agnelli e all’assessore all’Istruzione, Stefania Franceschini. Grazie all’istituzione del Consiglio Comunale gli studenti castiglionesi avranno l’opportunità di esprimere le proprie idee, le loro opinioni, confrontare i loro pensieri, discutere liberamente nel rispetto delle regole.