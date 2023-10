Il confronto fra politici ed esperti

Un convegno sulla stazione dell’alta velocità Medioetruria organizzato dall’associazione "Tra Tevere e Arno" guidata da Stefano Tenti in collaborazione con il comitato dei pendolari Sava. L’appuntamento è per sabato 28 alle 9.30 nella Sala dei Grandi della Provincia di Arezzo. Dopo i saluti di Tenti ci saranno gli interventi degli ospiti istituzionali invitati: il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Alessandro Ghinelli e il presidente della Provincia Alessandro Polcri.

Interverrà anche Edoardo Fabbri Nitti, consigliere del vice ministro delle imprese e del Made in Italy che parlerà dell’importanza della stazione dell’alta velocità, in particolare per attrarre investimenti esteri.

Parola poi ai tecnici in senso stretto, l’ingegner Giovanni Cardinali e l’ingegner Federico Rupi che avranno il compito di illustrare i motivi per cui la soluzione è quella migliore dal punto di vista progettuale e delle prospettive economiche.

"Questa iniziativa vuole sottolineare quanto sia importante un’infrastruttura come Medioetruria e come la nostra terra non possa farsela scappare – sottolinea Stefano Tenti – insieme a noi ci sono una trentina di associazioni e in particolar modo il comitato Sava che in questi anni sta portando avanti una battaglia che ci sentiamo di condividere".