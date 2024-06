Il concerto di Ramone . Suona per i ragazzi del suo paese adottivo

"Hey ho, let’s go!". Se qualcuno ieri ha "fatto chiodo" al liceo di Castiglioni, beh, non ha avuto una grande idea. No, perché si è perso niente meno che Marky Ramone, icona del punk rock americano, in concerto. In concerto, sì: direttamente sotto l’aula dove di solito i ragazzi del Giovanni da Castiglione fanno lezione. E invece, ieri mattina il "cortile" della scuola ha ospitato un live "sui generis" che nessuno si sarebbe mai sognato con l’icona dei Ramones alle prese con la sua batteria davanti a tutta la scuola: insegnati e personale Ata compreso. Un bel regalo di fine anno del preside Sauro Tavarnesi che con un’idea da 100 e lode ha deciso di augurare ai suoi studenti buone vacanze, in attesa della festa di fine anno. "Il rock è cultura" ha detto il preside sintetizzato efficacemente quello che una scuola deve fare: coinvolgere gli studenti. Quella di Ramone è stata una performance di una ventina di minuti, qualche brano alla batteria, dopo la quale, a seguito della standing ovation della folla, c’è stato anche un momento in cui la rockstar ha firmato magliette e banchette da batterie che si sono messi in coda. Anche i selfie non sono mancati, ca va sans dire. E Marc Steven Bell, nome originario di marky Ramone, non si è tirato indietro davanti le richieste dei giovanotti. Non solo trapper e "compagnia bella", i ragazzi classe 2005-2010 hanno apprezzato la storica tradizione musicale Punk Rock a stelle e strisce.

Anzi, c’è stato anche un fuori programma curioso con un giovane batterista che ha anche suonato insieme a Marky. "Marky", ormai tutti a Castiglioni lo chiamano per nome visto che il batterista è diventato un castiglionese a tutti gli effetti. Già, qualche mese fa Ramone ha deciso di comprare casa a Castiglioni, nel centro storico, dove ha deciso di installarsi per il suo buen retiro da fine 2023. Una vita da castiglionese doc che lo ha visto in prima fila a tutti gli eventi, tra cui la gara musici e sbandieratori dove c’è stata anche una parentesi per lui che si è dilettato nella "batteria medievale". "Freedom, enjoyment, pleasure and happiness" è stato il commento di Ramones che di certo si ricorderà della sua esibizione quando sfoglierà i ricordi tra gli oltre 2mila concerti a cui ha preso parte con la storia band: di certo sarà difficile dimenticarsi i centinaia di ragazzi che hanno ballato blitzkrieg bop invece che starsene a fare lezione.