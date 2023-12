Il concerto di Natale . La classica al Petrarca

Dopo il successo della scorsa edizione torna la Stagione Concertistica Aretina promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo, il Comune di Arezzo per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Grandi appuntamenti imperdibili anche per la stagione 2023 2024 con serie di concerti di musica classica e sinfonica di altissimo pregio nazionale e internazionale volutamente resi accessibili a un’ampia platea grazie a un prezzo di abbonamento calmierato.

Primo appuntamento con il concerto di Natale il 23 dicembre alle 19 presso il Teatro Petrarca con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta dal Maestro Marco Angius, con Alessandro Taverna al pianoforte.

"Siamo felici di presentare l’ormai tradizionale Concerto di Natale al Teatro Petrarca, che quest’anno sarà anche il concerto di inaugurazione dell’edizione 2023-2024 della Stagione Concertistica Aretina - dice il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon - Il programma della serata proporrà tre brani meravigliosi, raramente ascoltati ad Arezzo e che sono sicuro coinvolgeranno il pubblico in una serata di grande musica. In particolare, sono entusiasta di proporre al pubblico aretino l’Idillio di Sigfrido di Wagner, un capolavoro scritto dal compositore tedesco come regalo di compleanno per la moglie Cosima, nell’anno del loro matrimonio. La prima esecuzione avvenne a sorpresa presso la villa della famiglia Wagner, al risveglio di Cosima, nella mattina di Natale del 1870, nella quale lei festeggiava anche il suo trentatreesimo compleanno. Gli artisti coinvolti saranno il Maestro Marco Angius, che per l’occasione dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto, ed il pianista Alessandro Taverna".

Appuntamento il 23 dicembre alle ore 19 al Teatro Petrarca con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con Alessandro Taverna al pianoforte. In programma musiche di Strauss: Burleske per pianoforte e orchestra, Wagner: Siegfried-Idyll e Brahms: Variazioni su un tema di Hayd.

Biglietteria e prevendita online su discoverarezzo.ticka.it Teatro Petrarca, via Guido Monaco, 12 – Arezzo Tel. 0575 1739608 mercoledì 17.30 – 19.30 Online: www.discoverarezzo.com|www.ticketone.it Info: www.fondazioneguidodarezzo.com tel 0575 377439 - 0575 377433.