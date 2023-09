Il Comune mette l’avvocato. L’opposizione: "È illegale"

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

Danno di immagine? Castiglion Fiorentino si tutela: il sindaco potrà incaricare un avvocato di portare in tribunale dichiarazioni o comportamenti che ledono il nome del Comune. E’ il contenuto della mozione presentata da Marcello Orlandesi di Libera Castiglioni (il gruppo che appoggia la giunta Agnelli) che giovedì scorso è stata approvata in consiglio comunale con i voti favorevoli anche del gruppo di minoranza Castiglioni nel Cuore. Hanno invece abbandonato l’aula in segno di protesta i consiglieri di opposizione di Città al Centro. "Tentativo di intimorire gli avversari politici: è illegale, lo inoltreremo agli organi competenti". La mozione prevede che, nel caso di contenuti on line ma anche off line, che possano danneggiare l’immagine di Castiglion Fiorentino, il consiglio comunale possa incaricare il sindaco di "conferire eventuali incarichi legali" a tutela del nome del comune.

"Non c’è un oggetto scatenante ma purtroppo, complice anche il mondo dei social, c’è una tendenza a distorcere l’informazione o gli atti del municipio al solo scopo di ingenerare dubbi o iliazioni con il solo scopo di creare clamore mediatico che crea però un danno all’immagine della pubblica amministrazione e dei dipendenti pubblici la cui tutela deve essere garantita", spiega il sindaco Mario Agnelli.

"Ovviamente anche il sindaco è sottoposto a questo controllo – chiarisce il primo cittadino – nel caso in cui danneggi con le sue parole il nome del comune dovrà risponderne come tutti gli altri". Non è invece andata giù al gruppo consiliare di opposizione Città al Centro che durante la votazione della mozione è uscita dall’aula in segno di protesta: "E’ evidente che sia un chiaro tentativo di intimorire gli avversari politici o semplici cittadini in contrasto con l’Amministrazione in previsione delle prossime elezioni" spiega il capogruppo Rossano Gallorini. "Il danno d’immagine è già normato dalla normativa nazionale ed è paradossale aver votato e approvato un documento che da al sindaco ogni mattina arrivato in ufficio la possibilità di denunciare a spese del Comune cittadini, associazioni o esponenti politici che a suo insindacabile giudizio avrebbero leso l’immagine di Castiglion Fiorentino", chiosa Gallorini. "Tra l’altro, riteniamo l’atto totalmente illegale: sarà inoltrato dal gruppo consiliare agli organi competenti".