Il Comitato Vittime di Podere Rota chiede l'intervento dei sindaci

Arezzo, 15 ottobre 2021 - “Il passo è stato così breve che non è passato neanche un giro di luna e l’assessore Monni ha gelato anche gli entusiasmi di Pd e 5 Stelle che sbandieravano il merito della chiusura al 2021 di Podere Rota ai rifiuti urbani e di aver raggiunto una méta importante per la chiusura definitiva della discarica”. Lo dice il Comitato “Le Vittime di Podere Rota”, che ha sottolineato di essere “profondamente indignato” per quella che è stata definita una mancanza di rispetto verso il territorio e le istituzioni che lo rappresentano. Per il Comitato appare chiaro che, per l’assessore Monni e il Partito Democratico in Regione, Podere Rota rappresenta una discarica strategica per la Toscana, al punto da puntare a “mantenerla aperta sia ai rifiuti speciali che agli urbani”. “Probabilmente, per l’assessore, sarebbe un’occasione persa ampliare la discarica per i soli rifiuti speciali e non accogliere i rifiuti prodotti dal Valdarno – ha aggiunto -. E per avvalorare questo, dichiara addirittura che gli enti tecnici di controllo escludono le responsabilità della discarica sulle contaminazioni riscontrate, che non ci sono prove scientifiche che lo dimostrino, e che cercheranno il vero responsabile della potenziale contaminazione. Con tali affermazioni sconfessa di fatto gli impegni presi in Regione col territorio”.

Le accuse del Comitato vanno anche al Pd (“Continua a ribadire che la politica non ha voce in capitolo nella decisione di ampliamento, ma in realtà si esprime eccome politicamente”), insieme ad una sollecitazione rivolta ai sindaci del Valdarno. “Con la loro fascia tricolore hanno preso posizione ufficiale per la chiusura della discarica schierandosi con noi contro l’ampliamento. Anche loro ne devono rispondere – ha spiegato il Comitato -. Ora non possono starsene zitti avvallando queste posizioni, dichiarazioni e sconfessioni che vengono dal loro partito. Questi sindaci devono assumere una posizione chiara anche nei confronti dell’unico Sindaco, Sergio Chienni, in grado di decidere il futuro del nostro territorio e che non ha ancora espresso il parere igienico-sanitario richiesto. I cittadini valdarnesi hanno il diritto di capire le intenzioni di tutti i soggetti coinvolti! Per quanto ancora dobbiamo credere alla novella che la politica non può fare niente?” Secondo “Le Vittime di Podere Rota” il Pd regionale dovrebbe ripetere quanto fatto da Lucia De Robertis, attuale presidente della commissione ambiente, “che un anno fa in Regione, presentò una nozione contro l’autorizzazione di una discarica per rifiuti speciali nel comune di Montevarchi”. “Invitiamo i sindaci del Valdarno a continuare la lotta intrapresa con schiettezza e a prendere le posizioni richieste dal contesto”, ha concluso il comitato.