Il comitato Sava esulta: "Torna la speranza"

È Il giorno del comitato Sava che per anni ha lottato per promuovere la causa di Rigutino come location della stazione alta velocità. Ieri tutte le istituzioni hanno appoggiato la loro causa e si sono unite verso la localizzazione di Medioetruria nella frazione aretina.

"Noi ci aspettiamo risposte concrete da parte della politica e speriamo che questo 2025 porti con sé degli aspetti concreti. Non dimentichiamoci delle compensazioni che potrebbero essere offerte agli altri territori, come quelli senesi, ad esempio con alcune corse extra dell’alta velocità alla stazione di Chiusi e una velocizzazione della Siena Chiusi", spiega Matteo Galli. "I ritardi di questi giorni? Non penso siano un ostacolo alla realizzazione di Medioetruria, sono problemi di natura strutturali come l’obsolescenza della linea, ma serve manutenzione e ammodernamenti".

Sulla stessa linea anche il vice presidente del comitato SavaStefano Chiassai: "Finalmente abbiamo passato il turbinio delle elezioni regionali in Umbria, adesso possiamo finalmente contare su approcci più razionali sul tema nella speranza di raggiungere velocemente alcuni risultati che ci aspettiamo". "Il comitato continuerà a lavorare giorno dopo giorno per incontrare persone, partiti e associazioni per tracciare quei contatti che servono per portare la stazione alta velocità a Rigutino".

Lo ribadisce anche il segretario Domenico Alberti: "Il 2025 inizia come un anno di speranza. Noi del comitato Sava continuiamo questa battaglia dedicata alle giovani generazioni e siamo convinti che restino quei presupposti oggettivi e aspetti tecnici per portare la stazione alta velocità a Rigurino, si tratta di una grande opportunità, per tutto il territorio, da cogliere nel nome del dialogo e senza che nessuno venga escluso".