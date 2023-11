Il circo contemporaneo allo Spina

Inizia oggi alle 17, con la compagnia Teatro Necessario, la rassegna dedicata al circo contemporaneo per tutti al Teatro comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Tre appuntamenti domenicali da non perdere per far divertire sia i bambini sia gli adulti con la maestria e le diverse abilità degli artisti in scena. "Il cartellone dedicato al circo contemporaneo è una parte importante e significativa della nuova stagione del Teatro Mario Spina: un’occasione di assoluto spessore per immergersi in nuovi mondi e conoscere linguaggi teatrali sempre diversi che, ci auguriamo, i tanti appassionati di teatro sappiano cogliere" dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Castiglion Fiorentino, Massimiliano Lachi. Appuntamento quindi oggi quando Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori, diretti da Mario Gumina, saranno in scena in Nuova Barberia Carloni, uno spettacolo divertente, allegro e fantasioso, che va in scena da oltre 10 anni sia in Italia che all’estero, con repliche dall’Estremo Oriente al Sud America. Lo spettacolo ricrea l’atmosfera di 70 anni fa, quando la barberia era il ritrovo preferito dei signori e il barbiere intratteneva i suoi ospiti. Sciamani, dottori, artisti del cuoio capelluto determinati a curare, a suon di lozione, qualunque problema, i tre barbieri musicisti ostentano orgogliosi il proprio talento.