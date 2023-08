Il centro di gravità Tutti i quartieri al massimo Oggi torna la simulazione

di Sonia Fardelli

La pioggia ha graziato le prove di ieri e tutti i quartieri sono riusciti a galoppare su una lizza in ottime condizioni. Ad aprire la piazza i due giostratori di Porta del Foro Davide Parsi in sella a Biancaneve e Francesco Rossi con Rocky. Un 5 il primo tiro di entrambi. Poi i giallocremisi hanno lavorato sulla velocità della carriera spingendo un po’ i cavalli e i tiri sono stati meno precisi. Rossi ha trovato un’altra volta il 5, Parsi no. È stata poi la volta delle riserve Matteo Vitellozzi in sella a Paradiso e Niccolò Scarpini con Lola, che sono riusciti anche loro a centrare il 5, ma alternandolo con tiri più bassi. Secondi sulla lizza i giovani giostratori di Porta Crucifera. Ottime prove per Lorenzo Vanneschi su Pinocchio sempre sul centro. Un po’ meno preciso Niccolò Paffetti su Rosa de Moschetta che al 5 ha alternato 4 e 3. Sulla lizza anche le riserve. Niccolò Nassi ha provato con Romina la cavalla acquistata dal quartiere di Porta Crucifera da Adalberto Rauco: 4 e 5 i suoi punteggi. Centro anche per il veterano Andrea Bennati in sella a Toro Seduto. Ha preso confidenza con la lizza e il Buratto anche il giovanissimo Gianmatteo Marmorini, figlio dell’ex rettore, che ha colpito un 4 e un 5 in sella a Lady, una cavalla che prima era di Andrea Carboni. In super forma i campioni della lizza di Santo Spirito: 5 al primo colpo per Elia Cicerchia in sella a Olympia e Gianmaria Scortecci su Doc. Scortecci si è mantenuto sempre sul centro (solo uno sembrava un po’ sporco), mentre Cicerchia è sceso sul 4 riprovando più volte Olympia anche con carriere a vuoto. Niccolò Pineschi ha provato con due cavalli Alex e Denny e con entrambi ha colpito anche il 5. Elia Taverni con Toni ha colpito 5 e 4. A chiudere le prove il quartiere di Porta Sant’Andrea. Tommaso Marmorini in sella a Conte Darko e Saverio Montini su Siria hanno fatto una carriera a vuoto e subito dopo il tiro come in Giostra ed entrambi hanno colpito il 5. Poi sono scesi anche sul 4 e sul 3. Matteo Bruni con Urbino non è riuscito a piazzare la lancia sul 5 ed è sempre scivolato su punteggi bassi. Meglio Leonardo Tavanti con Sibilla, ma sempre sul quattro. Ultimo tiro per il giovanissimo Elia Verni in sella a Zio Frenk con un 2 vicinissimo al 5.

Oggi pomeriggio alle ore 17 ci sarà la simulazione di gara. Prima scenderanno in lizza i giostratori di riserva, poi i titolari, secondo l’ordine di estrazione delle carriere.

Intanto hanno già dato la conferma della loro presenza alla Giostra Matteo Marani presidente della Lega Serie C ed Eike Schmidt, direttore degli Uffizi.