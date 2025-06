Il Capo dello Stato e cinquemila giovani per parlare di pace senza mezzi termini

In cinquemila sulle orme della pace, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella foto) in elicottero per raggiungerli, tre giorni di incontri, eventi, confronti, storie, racconti nella Cittadella della Pace. E’stata presentata nella sede della della Regione Toscana, alla presenza del presidente Eugenio Giani, la nuova edizione di "YouTopic Fest", il festival internazionale del conflitto che ogni anno si svolge a Rondine Cittadella della Pace, alle porte di Arezzo. Un’edizione speciale, straordinaria per intensità e visione, aperta dall’eccezionale visita del Capo dello Stato e in programma da domani a domenica, intitolata "ImmaginAzione". Tre giorni di panel, workshop, mostre, incontri e momenti artistici - con protagonisti artisti, studenti, giornalisti, imprenditori, cittadini e giovani da tutto il mondo - che avranno al centro una sola, potente domanda: come far avanzare i sogni che cambiano il mondo e cacciano gli incubi?

"La visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Rondine - evento di apertura di Youtopic Fest - onora tutta la comunità toscana e dimostra lo straordinario valore di questa esperienza e di chi, a partire da Franco Vaccari, l’ha resa possibile", ha commentato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Un borgo un tempo spopolato è oggi uno straordinario laboratorio di pace, una realtà di respiro cosmopolita, e un luogo di speranza, grazie alla presenza di tantissimi giovani.