Il campo sportivo Bruno Nespoli del Villaggio Dante è la nuova casa dell'Arezzo Calcio Femminile

Arezzo, 3 luglio 2024 – Stamattina si è svolta la consegna dell'impianto sportivo Bruno Nespoli al sodalizio sportivo guidato dal Presidente Massimo Anselmi, alla presenza dell'Assessore allo Sport Federico Scapecchi e degli uffici comunali.

Circa un mese fa la società aveva risposto presente al bando per la riqualificazione e successiva gestione dell'impianto dedicato all'ex portiere amaranto, che prevedeva interventi per lavori stimati in 33500 euro, presentando un progetto più ampio per complessivi 244.761,40 euro, che ha ricevuto l'ok dei tecnici e l'approvazione della Giunta che ne ha dichiarato l'interesse pubblico.

Gli interventi prevedono la manutenzione straordinaria degli spogliatoi sotto tribuna, la ristrutturazione degli spogliatoi esterni con adeguamento dei drenaggi e collegamento al sistema fognario, la riqualificazione del sistema di drenaggio dei campi da gioco e la revisione dell'impianto di irrigazione, l'adeguamento della rete para-palloni lato via Dante, il rifacimento dei teli oscuranti sulla recinzione, il relamping delle torri faro, la manutenzione straordinaria dei campi da gioco, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 20 Kw, il rinnovo del certificato di idoneità statica della tribuna, del Certificato di Prevenzione Incendi e le pratiche per l'accampionamento e l’accatastamento dell’intera struttura.

L'impianto viene concesso in gestione per 25 anni. "Sono molto felice che anche il calcio femminile abbia trovato casa in uno dei nostri impianti comunali" - dichiara l'Assessore Scapecchi - "e desidero ringraziare il Presidente Massimo Anselmi per aver deciso di investire una somma considerevole che riqualificherà, anche dal punto di vista energetico, un bene pubblico.

Sono sicuro" - conclude Scapecchi - "che la disponibilità di questa struttura aiuterà ancora di più il movimento calcistico femminile aretino a crescere". "E’ un giorno importante per il calcio femminile aretino"- prosegue il Presidente Massimo Anselmi - "Adesso avremo una casa tutta nostra dove far crescere il potenziale del nostro movimento e quello delle nostre calciatrici.

Non vogliamo svelare troppo in questa fase nella quale servirà lavorare alacremente per rimettere a posto una struttura storica per la città di Arezzo che possa diventare un punto di riferimento per il calcio, ma anche per la comunità nella quale risiede l’impianto sportivo Bruno Nespoli.

Servirà tempo per rendere accogliente e disponibile la struttura al 100%, questo però non ci impedirà nel portare avanti il progetto che abbiamo in mente. Vorrei davvero che gli aretini vivessero la nostra realtà come la loro realtà, venendola a conoscere e partecipando attivamente alle nostre manifestazioni.

L’Arezzo Calcio Femminile mi ha dato tanto in questi 4 anni e condividere questa esperienza sarebbe la soddisfazione più grande da Presidente”.