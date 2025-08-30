Il campione di normalità. Sinner secondo Mazzoni

Perché serve il piano casa

Cronaca
CronacaIl campione di normalità. Sinner secondo Mazzoni
30 ago 2025
ANGELA BALDI
Cronaca
Il vice direttore di Livetennis.it sarà ospite oggi di "Pini da Sfogliare" col suo libro

Marco Mazzoni, vicedirettore di Livetennis.it, con "Jannik Sinner – Una straordinaria normalità" arriva oggi al parco Presentini di Castiglion Fiorentino. Nel libro si racconta, aldilà dei risultati raggiunti, la vera eccezionalità di Jannik, cioè il suo essere saldamente ancorato a un’esperienza di ragazzo cresciuto con valori solidi, maturato lontano dai riflettori assecondando i tempi dello sviluppo del proprio corpo e della tecnica di gioco. Quella di Marco Mazzoni non è una semplice biografia del miglior tennista italiano di sempre, ma il racconto di un percorso sano, e straordinariamente normale, verso le più alte vette del successo. E’ il secondo appuntamento con "Pini da Sfogliare", la rassegna letteraria promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino e con la direzione artistica di Simona Buracci. Un appuntamento che quest’anno giunge alla terza edizione e che si svolgerà fino a venerdì 5 settembre, alle ore 19, nella cornice verde del Parco Presentini. Il tema scelto per quest’anno è "Tutti i colori della cronaca", un filo rosso che legherà le storie, gli incontri e le voci di giornalisti, scrittori e autori che si sono confrontati con la realtà, raccontandola da angolazioni differenti. Domani domenica 31 agosto la scena sarà di Gabriella Ambrosio, scrittrice, giornalista e docente, con "Il garbuglio di Garlasco". Un’inchiesta rigorosa e appassionante che torna su un caso di cronaca nera controverso, intrecciando atti processuali, intercettazioni e storie personali per far luce su una vicenda ancora ricca di zone d’ombra. Una ricostruzione basata su migliaia di pagine processuali, interrogatori, intercettazioni e la conoscenza diretta dei protagonisti.

