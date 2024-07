Il bullismo al centro di un evento a Terranuova

Arezzo, 18 luglio 2024 – Il 21 luglio, a Terranuova, si parlerà di bullismo, mobbing e ageismo grazie all’EireFest, che vede il patrocinio di Amnesty International. E’ il Festival del libro per la pace e la non violenza, che vede coinvolti i comuni di Montevarchi, Pergine Valdarno, San Giovanni Valdarno, Loro Ciufflenna e Terranuova Bracciolini. Tutti gli eventi sono gratuiti ed accessibili. E la prossima domenica, alle 18, al Parco Pubblico Attrezzato “Tiziano Terzani” – Spazio Beta Bar –si terrà la presentazione con l’autore Andrea Vitello e con Olivier Turquet, coordinatore di Pressenza, del libro intitolato "Il bullismo Nella società, storie di razzismo, omofobia, abilismo, sessismo, mobbing, bullismo giovanile e adulto. Come prevenire e contrastare il bullismo attraverso la didattica della Shoah”, edito da Multimage la casa editrice dei diritti umani. Tutto nasce dall’esigenza di far conoscere un fenomeno troppo spesso sottovalutato e a volte sommerso, che però porta tantissima sofferenza e molte volte è causa di suicidi. Si tratta del Bullismo giovanile e adulto e di tutte le sue varie forme compresa il Mobbing (bullying at work), quest’ultima sanzionata solo in pochi paesi. Questo fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti umani.

L’autore, che è stato vittima di bullismo, oltre a dare una spiegazione del fenomeno, nel libro racconta moltissime storie sparse in tutto il mondo, compresa la sua, e fornisce un metodo innovativo per prevenire e contrastare il bullismo: l’insegnamento della didattica della Shoah e dei Diritti Umani. L’obbiettivo del libro tra gli altri è quello di far nascere nuove leggi ed una giornata Europea e Mondiale contro il bullismo sia giovanile che adulto. In Appendice la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che nel 2023 celebra il suo 75° anniversario, commentata da Riccardo Noury portavoce Amnesty International Italia. Il 50% dei proventi ricavati dai diritti d’autore, saranno devoluti per volere dello stesso autore ad Amnesty International Italia e Pressenza, al fine di contribuire ad una campagna di sensibilizzazione per prevenire e contrastare ogni forma di Bullismo. Dal 18 al 21 Luglio presso il Parco Pubblico Attrezzato “Tiziano Terzani” di Terranuova Bracciolini, dalle 16,30 alle 24 ci sarà una esposizione di libri delle realtà editoriali: Dissensi, Malanotte, Multimage, Poets & Sailors, Sempre Edizioni, Terra Nuova. Qui sarà possibile anche acquistare il libro.