Il brutto anatroccolo spettacolo per ragazzi oggi al Virginian

Ultimo appuntamento, al Teatro Virginian di Arezzo, con la Stagione teatrale Ragazzi: un cartellone dedicato ai più piccoli che, nel corso dell’anno, ha permesso a tanti giovani spettatori di entrare in contatto con storie emozionanti e sempre diverse. Un’avventura che culminerà oggi alle ore 17, quando il sipario del piccolo teatro di via de’ Redi si aprirà su “Il brutto anatroccolo”, una produzione di Nata Teatro che porta la firma di Livio Valenti, in scena con l’attore aretino Mirco Sassoli.

"Siamo orgogliosi di ciò che è stata la nostra Stagione Ragazzi – spiega Eleonora Angioletti, attrice e docente della Filostoccola, - E’ stata una delle novità del cartellone di ‘Nuovi Inizi’ sulla scia di una sfida che avevamo intrapreso già l’anno precedente. Il nostro percorso si conclude con un bilancio positivo e con la certezza di aver portato ad Arezzo tanti progetti e spettacoli interessanti anche per un pubblico baby. Attraverso questa stagione, e grazie alle compagnie che vi hanno preso parte, siamo riusciti ad affrontare tante tematiche e ad accendere la fantasia di quanti, magari, sono entrati in un teatro per la prima volta".