Il borgo si veste per le feste. Villaggio di Natale in piazza e maxi pista di pattinaggio

La pista di pattinaggio sul ghiaccio con accanto le casine in legno del Villaggio in piazza Torre di Berta, il maggiore spazio dedicato all’hobbistica e il ritorno della festa di Capodanno, ma in via Matteotti. Queste le novità salienti del "Borgo del Natale", che aprirà ufficialmente i battenti a Sansepolcro domenica prossima, 8 dicembre, nella principale piazza della città con la partecipazione dei Piccoli Cantori del Millennio, del coro della scuola primaria delle Maestre Pie Venerini e del coro Gospel Altotiberino. Fino al 6 gennaio, iniziative articolate per grandi e piccini, presentate ieri mattina a Palazzo delle Laudi. Il Comune di Sansepolcro - assieme a Confcommercio, Confesercenti, commercianti del centro storico, Cna e Confartigianato - ha alacremente lavorato per poter dar vita a tanti appuntamenti che sapranno immergere cittadini e visitatori in un clima di vera e propria magia. Fondamentale, come sempre, l’impegno delle tante realtà associative di Sansepolcro, che hanno contribuito, sia in città che nelle frazioni, ad ampliare il calendario degli eventi con iniziative di grande richiamo per la famiglia. Protagonista assoluto è il già ricordato Villaggio del Natale in piazza Torre di Berta che, oltre ad ospitare i tradizionali mercatini e il ritorno della pista di ghiaccio, sarà il fulcro di una serie di attività che uniscono l’atmosfera natalizia alla bellezza delle tradizioni locali, ma anche per le vie del centro storico si percepirà l’atmosfera tipica del periodo, con allestimenti suggestivi e un calendario ricco di appuntamenti. Negli ultimi anni, poi, sono i presepi la grande attrazione del Borgo: sabato 7, taglio del nastro per la quinta edizione della Mostra di Arte Presepiale, allestita fino all’Epifania nella chiesa dei Servi di Maria e organizzata dall’Accademia Enogastronomica della Valtiberina, con il percorso che include anche il grande presepe della rionale di Porta Romana nella chiesa di Santa Marta e quello vivente della Proloco della frazione di Gricignano.

L’arrivo del 2025, poi, sarà particolare come location: la musica del complesso locale "Sesto Senso" verrà infatti eseguita sul palco sotto le logge di Palazzo delle Laudi, anche per suggellare l’acquisto dell’immobile da parte dell’amministrazione e si ballerà lungo la centralissima via Matteotti, che assume un ruolo di primo piano con gli operatori dell’hobbistica, per cui sarà meta preferita dei collezionisti. Sperando che, magari con l’aiuto di condizioni meteo favorevoli, il richiamo sia ancora maggiore.