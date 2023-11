Il Borgo del Natale svela gli eventi. Spettacoli e mercatini in centro

di Claudio Roselli

Si comincerà venerdì 1 dicembre con l’apertura del Villaggio di Natale, ovvero delle casette in legno che quest’anno saranno venti esatte, sempre dislocate fra piazza Torre di Berta e via Matteotti; poi, alle 18 di sabato 2 – dopo l’incontro sulla candidatura dell’Alta Valle del Tevere a capitale italiana della cultura 2026, che si terrà proprio a – l’inaugurazione ufficiale de "Il Borgo del Natale". Sulla scia del successo ottenuto un anno fa, il magico spirito delle festività di fine anno si diffonderà nelle strade della città con un evento straordinario che la trasformerà in un incantevole paese delle meraviglie.

E nell’edizione 2023 la rassegna è anticipata di una settimana: con l’obiettivo di portare gioia, festa e un’atmosfera calorosa ai residenti e ai visitatori, "Il Borgo del Natale" è destinato a diventare il cuore pulsante delle celebrazioni natalizie nella nostra comunità.

L’evento, organizzato con cura e dedizione dal Comune in collaborazione con il Consorzio Terre della Valtiberina, Confcommercio, Confesercenti, Commercianti del Centro storico, Cna e Confartigianato, sarà un’esperienza coinvolgente per tutte le età. Ed ecco le principali attrazioni Il mercatino natalizio: le strade del centro storico si riempiranno di bancarelle colorate, offrendo prodotti artigianali, regali unici e prelibatezze culinarie tipiche della stagione. Luci e decorazioni: si illuminerà con spettacolari installazioni luminose e decorazioni natalizie, creando un’atmosfera fiabesca che incanterà chiunque passeggi per il Borgo del Natale. Intrattenimento dal vivo: artisti locali e internazionali, gruppi musicali e ospiti d’eccezione, si esibiranno in maniera itinerante, diffondendo melodie natalizie e intrattenendo il pubblico con spettacoli dal vivo.

Babbo Natale accoglierà i bambini di tutte le età nella sua casetta momenti indimenticabili per le famiglie. Senza dimenticare l’evento qualificante che va in scena dal 2019 a oggi, con la sola eccezione del 2020: la Mostra di Arte Presepiale organizzata dall’Accademia Enogastronomia della Valtiberina e giunta alla quarta edizione nella chiesa dei Servi di Maria e nell’annesso convento. Taglio del nastro alle 17 di venerdì 8 dicembre, con le novità di turno; il percorso dei presepi proseguirà con quello storico della rionale di Porta Romana nella chiesa di Santa Marta e i due – in miniatura e vivente – che proporrà la Pro Loco di Gricignano.