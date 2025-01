Il bilancio punta su personale e famiglie

ANGHIARIUn pacchetto di misure importante, quello previsto nel bilancio approvato dal Comune di Anghiari, che anche per il 2025 sceglie di tutelare e sostenere le famiglie, confermando il bonus genitorialità e tutte le agevolazioni sui servizi, senza rinunciare agli investimenti, con i tributi comunali bloccati. Un’altra importante conferma è arrivata per le risorse destinate all’efficientamento energetico, in linea con la volontà dell’amministrazione di continuare a sostituire i vecchi corpi illuminanti in favore di impianti con tecnologia led ad alta efficienza energetica.

"Tra gli investimenti e le misure previste nel nostro bilancio, abbiamo deciso di assumere nuovo personale all’interno dell’ente e di programmare ulteriori nuove assunzioni - ha spiegato l’assessore al bilancio Daniele Mariotti - e abbiamo inoltre concluso il percorso che ha visto l’ente rivedere l’organizzazione degli uffici anche nel rapporto con l’utenza per una pubblica amministrazione digitalizzata. Abbiamo confermato anche per il 2025 risorse importanti per la manutenzione di strade comunali e strade vicinali". Nel 2025 inoltre Sei Toscana investirà oltre un milione di euro per la realizzazione delle isole interrate all’interno del capoluogo.

"Un buon governo, una visione chiara del futuro, tante opere concluse e altre che stanno per partire – aggiunge la capogruppo di maggioranza Roberta Giorni – e il 2025 sarà foriero anche di grandi progetti sul turismo: dalla primavera ripartirà la fase di confronto per l’applicazione della tassa di soggiorno".